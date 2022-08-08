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Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı

08.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2016 yılında iki kişinin öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2016'da Antakya Emek Mahallesi'ndeki silahlı kavgada iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili aranan şüpheli G.K'nin adresini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla G.K'yi Topboğazı mevkisinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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