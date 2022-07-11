Hatay'da 21. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Çilek Festivali başladı

Hatay'da 21. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Çilek Festivali, kortej yürüyüşü, etkinlik ve yarışmalarla başladı.

İlçede 21'incisi gerçekleştirilen festival, halk oyunları etkinliğiyle başladı.

Kortej yürüyüşü ile devam eden festival, tütün dizme ve en iyi çilek yetiştiriciliği yarışmasıyla devam etti.

Her iki yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festivalde konuşan Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın, tarım vurgusunu ön planda tuttuklarını belirterek şöyle dedi:

"İki yıldır festivalimizin adına çilek festivali adını verdik. Adını çilek koymamızın nedeni Yayladağı çileği artık nam salmıştı, çileğe vurgu yapmaktı. Etkinliğimiz saat 17.00'de kortejle başlamış oldu. Sonrasında en iyi çilek yetiştiriciliği yarışması akabinde de en hızlı tütün dizme yarışması yaptık. Yayladağı'nın tarımsal faaliyetlerine vurgu yaparak festivalimizi başlatmış olduk."

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise festivalin coşkuyla kutlandığını söyledi.

Festival kapsamında birçok etkinliğe imza attıklarını dile getiren Çelik, "Destek olan ve tüm faaliyetlerde bizlerle olan Hatay halkına, Yayladağı halkına selamlarımızı iletiyoruz. Hakikaten büyük bir coşkuyla kutlamalarımız başladı. Öncesinde jürimizle birlikte en güzel çileğimizi seçtik, tütün saplama yarışması yaptık, onların birinci, ikinci ve üçüncülerini seçtik." ifadesini kullandı.

Festival Ferhat Göçer konseri ile son bulacak.

