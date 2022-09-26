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Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi

26.09.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Odabaşı Mahallesi'nde N.K'ye ait eve baskın yaptı.

Adresteki depolarda 3 bin 640 litre sahte içki bulundu.

Şüpheli N.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay emniyet içki kaçak

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