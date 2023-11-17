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Hatay'da, 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

17.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kent genelinde firari hükümlüler ile aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "hakaret" suçundan hakkında 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G, "uyuşturucu madde temin etmek ve kullanmak" suçundan 5 yıl 8 ay hapse çarptırılan E.G, "hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılan S.O. ile "tehdit" ve "hakaret" suçundan aranan zanlı S.A, "kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan aranan zanlı A.İ'yı yakalandı.

3 firari hükümlü ile 2 zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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