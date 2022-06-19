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Hatay'da 38 bin 158 sikke ele geçirildi

19.06.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 38 bin 158 sikke ele geçirildi

Hatay'da 38 bin 158 sikke ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 38 bin 158 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi 515 Sokak'ta A.A'nın kullandığı motosikleti durdurdu.

Motosiklette ve şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 38 bin 158 sikke ve dedektör bulundu.

Gözaltına alınan A.A. emniyete götürüldü.

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