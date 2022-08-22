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Hatay'da 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

22.08.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde evinin bodrumunda 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı.

Ekipler, evin bodrumunda satışa hazır 4 bin 365 litre sahte içki buldu.

Ev sahibi A.G. gözaltına alındı.

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Hatay Defne içki jandarma kaçak

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