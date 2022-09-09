Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Fevzi Paşa Mahallesi'nde annesine ait evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz