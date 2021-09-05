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Hatay'da 5 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

05.09.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 5 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Hatay'da 5 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Hatay'da, bir araçta gümrük kaçağı 5 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun-Serinyol kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 milyon 200 bin makaron bulundu.

Polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

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Hatay Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Sevsem Eczanesi
Antakya
Menel Eczanesi
Defne
Özlem Eczanesi
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