Hatay'da 5 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Hatay'da, bir araçta gümrük kaçağı 5 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun-Serinyol kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 milyon 200 bin makaron bulundu.

Polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

