YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı

Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı

17.01.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Menel Hüzmeli’nin 9 ayda ortaya çıkardığı 1 metre 65 santimetrelik, buğday tarlasındaki zeytin ağacı mozaiğinin ağırlığı 1 tonu buldu.

Hatay'da mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli'nin yaklaşık 500 bin doğal taşı yontarak ve gerçek zeytin çekirdekleri de kullanarak 9 ayda oluşturduğu, buğday tarlasındaki zeytin ağaçlı, 3 boyutlu mozaik görenleri hayran bırakıyor.

Çocukken başladığı mozaik sanatını 2018'de Antakya ilçesinde açtığı atölyesinde sürdüren 43 yaşındaki Menel Hüzmeli, kentteki barış ortamını yansıtacak eser ortaya koymak için geçen yıl 500 bine yakın doğal taş topladı.

Taşları tek tek yontarak birleştiren Hüzmeli, 9 aylık çalışmayla barışın simgesi olarak bilinen zeytin ağacının buğday tarlasında yansıtıldığı 3 boyutlu mozaik tasarladı.

Sanatçının "Cennetin hediyesi" adını verdiği 1 ton ağırlığında ve 1 metre 65 santim boyundaki eseri, Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başladı.

ESERDE GERÇEK ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ KULLANILDI

Menel Hüzmeli, AA muhabirine, mozaik sanatına 3 boyutlu dokunuşlarla özgünlük katmayı amaçladığını söyledi.

Devasa zeytin ağacı tasviriyle Hatay'ın barış atmosferini yansıtmayı istediğini dile getiren Hüzmeli, "Zeytin ağacı, bolluk, bereket, barış demektir, cennet meyvesidir. Hatay çok özel bir kent, birçok din ve mezhebin arasında kardeşçe yaşıyoruz. Bu nedenle eserimi yaparken kardeşlik kentini anlatmak için barışın simgesi zeytin ağacını seçtim." diye konuştu.

Hüzmeli, eserlerin tasarımında gerçek zeytin çekirdekleri de kullandığını ifade ederek, 1 metre 45 santim enindeki mozaiğin en özel çalışmalarından biri olduğunu anlattı.

Mozaiğin sergilenmesinden mutluluk duyduğunu belirten Hüzmeli, ziyaretçilerin yorumlarından memnun olduğunu kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da kayıp olarak aranan kişi sazlık alanda ölü bulunduHatay'da kayıp olarak aranan kişi sazlık alanda ölü bulundu
Batmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacakBatmanlı esnaf 150 milyar TL kredi alacak
Batman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandıBatman'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay mozaik doğal taşlar zeytin ağacı

Hatay Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:50
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:10
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.