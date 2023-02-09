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Hatay’da 78 yaşındaki kadın enkaz altından böyle çıkarıldı

09.02.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, Hatay’da enkaz altında kalan 78 yaşındaki Nazmiye Dönmez’i saatler sonra sağ olarak kurtardı.

Hatay’da 78 yaşındaki kadın enkaz altından böyle çıkarıldı

Afet bölgesindeki kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli’nin Gebze ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdi. Bir binadan ses duyan ekipler, buradaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gebze İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çabalarının ardından 78 yaşındaki Nazmiye Dönmez enkaz altından sağ salim çıkarıldı. Yaşlı kadın enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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