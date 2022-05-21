Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarımazı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Olay yerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi sevk edildi.

Kızılçam ormanlık alanındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

