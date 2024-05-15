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Hatay'da amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti

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15.05.2024 08:26
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Hatay'da, amatör ligde oynanan bir maçta sahada çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Hatay'da amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti

İkinci Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hatay Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Serinyolspor, Antakya Belediyesi Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Serinyolspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 90. dakikasında hakemin, Hatay ekibi lehine penaltı kararı vermesi üzerine sporcularla hakem arasında tartışma çıktı.

Bir süre duran maç, Hatay ekibinin penaltı golüyle devam etti.

Serinyolspor'un uzatma dakikalarında tekrar üstünlüğü sağladığı maçın sonunda sporcular, teknik direktörler ve taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Mücadelenin hakemleri de polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Hakemin stattan aracıyla ayrıldığı sırada saldırı girişiminde bulunan taraftara da polis müdahale etti.

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