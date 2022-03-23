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Hatay'da ambulans uçak beyninde tümör bulunan kadın için havalandı

23.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ambulans uçak beyninde tümör bulunan kadın için havalandı

Hatay'da ambulans uçak, beyninde tümör bulunan kadın için havalandı.

Sağlık Bakanlığı, İskenderun'da beyninde tümör olduğu belirlenen Rabia A. (25) için harekete geçti.

İskenderun Devlet Hastanesinden alınan Rabia A, ambulans uçakla İstanbul Bezmialem Üniversite Hastanesine tetkik ve tedavisi için nakledildi.

Rabia A'nın 6 yıl önce omurilik rahatsızlığı yüzünden yürüme yetisini kaybettiği öğrenildi.

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