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Hatay'da ameliyatlı KPSS adayı sınava hasta nakil aracıyla götürüldü

18.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ameliyatlı KPSS adayı sınava hasta nakil aracıyla götürüldü

Hatay'da ameliyatlı KPSS adayı sınava hasta nakil aracıyla götürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kısa süre önce geçirdiği ameliyat nedeniyle oturamayan kişi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hasta nakil aracıyla götürülerek, sınav salonuna sedyeyle taşındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden (HBB) yapılan açıklamaya göre, bir süre önce bel fıtığı ameliyatı olan ilahiyat fakültesi mezunu Merve Vural, doktorunun oturarak sınava girmesini uygun görmemesi üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) sedye ile sınava girip giremeyeceğini sordu.

Buradan olumlu cevap alan Vural, HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından yardım istedi.

HBB ekipleri, Vural'ı Odabaşı Mahallesi'ndeki evinden hasta nakil aracıyla alarak 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna gireceği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine götürdü.

Ekipler, sedye ile araçtan indirdikleri Vural'a sınava gireceği salona kadar eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vural, sınava hazırlandığı dönemde bel fıtığı ameliyatı olmak zorunda kaldığını belirtti.

Sınava bir yıldır yoğun şekilde hazırlandığını ve emeğinin boşa gitmesini istemediğini dile getiren Vural, şunları kaydetti:

"Doktorlar oturarak sınava giremeyeceğimi söylediler. Sedye ile girmemin mümkün olduğunu öğrendim. Daha sonra beni sınava götürmesi için HBB'ye başvurdum. Onlar da bu imkanı bize sağladılar. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Umarım sınavım da güzel sonuçlanır."

Hatay'da ameliyatlı KPSS adayı sınava hasta nakil aracıyla götürüldü

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sınav Hatay KPSS sedye

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