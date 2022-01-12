Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan Suriyeli uyruklu Muhammed Cabir, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.

Apartman sakinleri durumu, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna inerek çocuğu bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkardı.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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