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Hatay’da Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökme meydana geldi

21.02.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da gerçekleşen depremlerin ardından Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Nehir üzerinde çöken noktalar dron ile havadan görüntülendi.

Hatay’da Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökme meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 depremin ardından Asi Nehri’nin bazı bölümleri hasar aldı. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli gerçekleşen depremde ise, hasar alan bölümlerin çöktüğü görüldü. Çöken kısımlar dron ile havadan görüntülendi.

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