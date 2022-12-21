Hatay'da babasıyla tartışan kişi evinde yangın çıkardı

Numune Evler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde, ruhsal sorunları bulunduğu öne sürülen Sıtkı Batuhan M. (24) ile babası Ahmet M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada odasındaki kolonyayı etrafa döken Sıtkı Batuhan M, ateşe verdiği beş katlı binanın birinci katındaki evlerinde yangın çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Babasının şikayeti üzerine Sıtkı Batuhan M. emniyete götürüldü.