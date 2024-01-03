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Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi

03.01.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, M.A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi.

Zehirlenme belirtilerini fark eden M.A, eşi S.A, kızı D.G, damadı S.G, gelini Y.A. ile torunları G.G ve A.A'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlendiği tespit edildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından zehirlenen 7 kişi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın oğlu Doğan A, gazetecilere "Babam bizimkileri yemeğe davet etmişti. Babam bugün şansına balon balığı yakalamış, balık da zehirli olduğu için fenalaştılar." dedi.

Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay balon balığı

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