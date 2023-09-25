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Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına yeniden başlandı

25.09.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına yeniden başlandı

Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dalgıç ekibi, görüş açısının olduğu noktalarda su altında arama yapıyor. Ekipler, görmekte zorlandıkları noktalarda ise çalışmalarını arama çubuklarıyla sürdürüyor.

Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

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