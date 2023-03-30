Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler bir taraftan hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirirken diğer taraftan da molozları kamyonlara yükleyerek şehir dışında belirlenen noktalara götürüyor.

Yıkım sırasında toz olmaması için itfaiye ve arazözlerle su sıkılarak, önlem alınmaya çalışılıyor.

Çalışmalar, Antakya'daki General Şükrü Kanatlı, Küçük Dalyan, Kışlasaray, Ulu Cami, Odabaşı, Sofular, Orhanlı, Şeyh Ali, Kuyulu, Fevzi Paşa, Haraparasi, Aşşağıoba, Saçaklı, Suvatlı, Paşa Köy, Emek, Altınçay, Esentepe, Akevler, Ürgen Paşa, Mansurlu, Kuzeytepe, Bitiren, Tanışma, Üzümdalı ile Defne'deki Sümerler, Dursunlu, Harbiye, Koçoran ve Hancağız mahallelerinde yürütülüyor.

Bina sakinleri de yıkımlar sırasında enkazda eşyalarını bulabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

