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Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi

04.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde 1127 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki ikamette tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 1127 sikke bulundu.

Jandarma ekipleri, ev sahibi N.H'yi gözaltına aldı.

Sikkeler, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

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Hatay jandarma operasyon sikke

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