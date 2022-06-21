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Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi

21.06.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi

Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir evde çok sayıda hap bulundurulduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi M.B. emniyete götürüldü.

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