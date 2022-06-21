Hatay'da bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir evde çok sayıda hap bulundurulduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 15 bin 344 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi M.B. emniyete götürüldü.



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