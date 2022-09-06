YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

06.09.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde 8 bilezik, 7 çeyrek altın, 3 yüzük, küpe ve döviz çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler tespit ettiği F.D'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldüHatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü
Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye olduDenizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu
THY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldiTHY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
Anahtar Kelimeler:
döviz Hatay Altın hırsızlık

Hatay Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:39
İkindi
16:14
Akşam
19:04
Yatsı
20:20
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.