Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde 8 bilezik, 7 çeyrek altın, 3 yüzük, küpe ve döviz çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler tespit ettiği F.D'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz