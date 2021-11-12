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Hatay'da bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

12.11.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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