Hatay'da bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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