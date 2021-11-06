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Hatay'da bir kişi evinin önündeki sokakta ölü bulundu

06.11.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir kişi evinin önündeki sokakta ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi evinin önündeki sokakta ölü bulundu.

Aktepe Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cafer Perktaş'ı evinin önündeki sokakta hareketsiz gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Perktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evin bahçesinde zeytin ağacına dayalı merdiven bulundu.

Jandarma, Perktaş'ın zeytin toplamak için çıktığı ağacın sokağa bakan kısmından düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Perktaş'ın cesedi, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Adli Tıp morguna götürüldü.

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