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Hatay'da bir mahallede uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

HATAY HABERLERİ  | 11.09.2020 16:53 | Son Güncelleme

Hatay'da bir mahallede uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.

Altınözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 4 Eylül'de Kozkalesi Mahallesi'nde salgınla mücadele kapsamında tedbir amaçlı uygulanan karantina uygulaması, 11 Eylül itibarıyla kaldırıldı. Kozkalesi Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.''

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