Hatay'da bir tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otobüs tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Antakya-İskenderun yolu Güzelburç mevkisinde bulunan bir otobüs tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale geldi.



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