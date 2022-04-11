Hatay'da bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı

Hatay'ın İskenderun sahilinde bitkin halde bulunan caretta caretta, tedavisi için koruma altına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, liman bölgesinde bitkin halde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası fark etti.

Dalgıçların yardımıyla tekneye alınan deniz kaplumbağası, tedavisi için Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz