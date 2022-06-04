YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da buğday hasadı devam ediyor

Hatay'da buğday hasadı devam ediyor

04.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da buğday hasadı devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile diğer ilgililer, Danaahmetli Mahallesi'ndeki buğday hasadına katıldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Amik Ovası'nda bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Bu sene 495 bin dekarda buğday ekildiğini aktaran Yayman, "Ovamızda pamuk, mısır ve buğday ekiliyor. Buğday çok stratejik bir ürün. Allah'a şükür Türkiye'nin buğday stokları yeterli. Türkiye tarımsal alanda kendisine yeten bir ülke ama salgınla beraber birtakım gıda ürünlerinde ve lojistikte sorunlar çıktı. Ancak burada buğday çok, verimlerimiz çok iyi, inşallah buğday ve hububatla ilgili Türkiye bir sıkıntı yaşamayacak." diye konuştu.

- Dönüme 550-700 kilogram verim alınıyor

Çolakoğlu da 495 bin dekarlık alandan 245 bin ton buğday rekoltesi bekledikleri dile getirerek "Stratejik ürün olan buğday, en çok ekilen ürünlerimizdendir. İlimizde ekilen buğday tohumları dönüme 550-700 kilogram verim vermektedir." dedi.

Tohumculuk konusunda da Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunun altını çizen Çolakoğlu şunları kaydetti:

"Buğday, arpa ve benzeri ürünlerin tohumları şu anda yüzde 100'ü milli olarak ülkemizde üretilmektedir. Genel olarak tohumculukta yüzde 80 civarında ürünlerimizi milli olarak kendimiz üretmekteyiz. Bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesi sebebiyle hastalık ve zararlı etkenler çok fazla olmadı. Soğuklanma ihtiyaçları karşılandığı için buğdaydaki fenolojik durumlar çok iyiydi, bu sebeple verimler de çok iyiydi, bu yılı verimli geçiriyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu
Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildiBüyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyorTokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor

Hatay Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:12
Öğle
12:39
İkindi
16:28
Akşam
19:56
Yatsı
21:29
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.