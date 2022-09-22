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Hatay’da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

22.09.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Antakya'da apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraykent Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını farkeden aile üyeleri kendi imkanlarıyla evlerini terk etti.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangında panik yaşayan bir daire sakini 112 Acil Sağlık ekibi tarafından sakinleştirildi.

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