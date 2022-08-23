Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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