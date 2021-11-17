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Hatay'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

17.11.2021 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Hatay'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu.

Güllübahçe Mahallesi Muhtar Mehmet Yaşayan Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan taraftaki iki eve daha sıçrayan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Hasar gören evlerde soğutma çalışmaları sürüyor.

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