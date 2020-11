Hatay’da cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikildi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla fidan dikildi

’Kadın Fidan Yaşam Orman’ temalı etkinlikte 2008 yılından 2020 Ağustos ayına kadar öldürülen 3224 kadın için fidan dikildi. Kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin son bulmasını temenni eden Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, "Bugün 25 Kasım. 25 Kasımın anlamını hep birlikte burada yaşıyoruz. Burada kızgın, kederli bir şekilde 25 Kasımı yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de, Dünya’da da kadına yönelik, çocuğa yönelik şiddetin, cinayetin hatırlanacağı ve bunların önüne geçmek için her türlü hatırlatmanın yapılacağı bir günü anmak için buradayız. Şimdiye kadar feci bir şekilde, çok gaddarca mağdur olan kadınlarımızın adına Arsuz Belediyesi olarak 22 dönümlük bir araziyi tahsis ettik. Ve burada her birinin adına olacak şekilde bir zeytin ağacı dikeceğiz. Ve bu zeytin ağacını; hem barışı hem de yaşamayı, var olmayı hatırlatacak bir ağaç olarak seçtik. Bu ağaçla birlikte mağdur olan ve şiddete uğrayan kadınlarımız burada yaşayacaktır. Ve biz her geldiğimizde burada yaşatacağız. Çok güzel bir zeytin tarlası yapacağız. Ve bu ağaçlar yetiştikten sonra gelirleri mağdur kadınlarımıza ulaşacak şekilde bir sistem kuracağız. Biz şiddete hayır diyoruz. Herkes için şiddet ve cinayetlere son diyoruz. Özelliklede dezavantajı olan kadın ve çocuklara yönelik şiddeti kınıyoruz. Bu bir insanlık ayıbıdır. Burada bunu tekrar hatırlatıyor ve ilgililerin buna daha da ciddi bir şekilde el atmalarını istiyoruz” dedi.