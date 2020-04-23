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Hatay'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı

HATAY HABERLERİ  | 23.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Hatay'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı

Hatay'ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde palyaçolar eşliğinde, Kumlu ilçesinde de Türk bayrakları ve balonlarla süslenen at arabalarının geçit töreniyle, evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Antakya ve Dörtyol ilçelerindeki bazı mahallelerde palyaçolar, evlerinin pencerelerini ve balkonlarını 23 Nisan dolayısıyla Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen çocuklara sürpriz yaptı.

Çocuklara Türk bayrağı ve balon da dağıtan palyaçolar, müzik yayını eşliğinde dans etti.

Palyaçoların sürpriz etkinliğine katılan çocuklar, evlerinin balkonlarından 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

- Kumlu'da Türk bayrakları ve balonlarla süslenen at arabasıyla geçit töreni

Kumlu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuklar için at arabasını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

Üzerine yerleştirilen ses sistemiyle 23 Nisan şarkıları çalınan at arabasının geçit töreniyle evlerinin balkonlarındaki çocuklara bayram coşkusu yaşatıldı. Ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.

Kaymakam Ercan Kayabaşı, Belediye Başkanı Mehmet Deli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İbiş ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duman Yurtseven de evlerine ziyarette bulunduğu bazı çocukların bayramlarını tebrik etti.

Öte yandan, Kırıkhan ilçesinde de Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan, doğum günü olan 10 çocuğu evlerinde ziyaret edip pasta kesti. İlgililer, çocukların bayramlarını da kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan At Arabası Hatay Kumlu palyaço

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İmsak
04:19
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

Hatay Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bayramoglu Eczanesi
Antakya
Kırkıcı Eczanesi
Antakya
Sayın Eczanesi
Antakya
Ümıt Eczanesi
Antakya
Bora Eczanesi
Iskenderun
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