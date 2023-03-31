Hatay'da çocuklar "renklerin gücü" ile deprem travmasını hafifletiyor

İstanbul'da üniversite okurken karton bardaklara yaptığı çizimleri satarak dünyayı dolaşan Arman, depremin ardından Hatay'a gelerek yardım faaliyetlerinde bulundu.

Hatay'da birçok yerde depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi hediye eden Arman, onlarla resim çiziyor.

Arman, Defne ilçesinde Orhanlı İlkokulunda malzeme dağıttı çocuklarla etkinlik yaptı.

"RESİM MALZEMELERİNİ ONLARA BIRAKIYORUM"

Berk Arman, AA muhabirine, olayın ilk günü deprem bölgesinde olduğundan hemen Hatay'a geldiğini söyledi.

Antakya'ya girdiklerinde enkazla karşılaştıklarını belirten Arman, vatandaşlara yardım ettiklerini kaydetti.

Arman, daha sonra ne yapabileceğini düşündüğünü dile getirerek, "Aklıma geçmişten beri yaptığım bir etkinlik geldi. Yıllardır çocuklarla yetişkinlerle çizim etkinlikleri yapıyorum. Burada da yaptığım şey bu. Tanıdığım şirket sahiplerinden dostlarımdan resim malzemesi desteği aldım ve bölgeye geldim. Çocukları köy köy dolaşarak buldum. Merkezde etkinlikler yapılıyor ama köylerde pek bir şey yapılmıyor. Çocuklarla çizim etkinlikleri yapıyorum. Onların hayal güçlerini öğrenmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Çocukları mutlu etmeye çalıştığını anlatan Arman, "Resim malzemelerini etkinlikten sonra onlara bırakıyorum uzun süreli çizim yapabilsinler diye. Bugüne kadar 1300 çocuğa ulaşmıştım. Şimdi bu dağıttıklarımla 1400'ü buldum sanırım. Elimden geldiğince burada olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Arman, sanatın iyileştirici gücüne değinerek, "Resim benim hayatımı değiştirdiği için çocukların da hayatının renklerle değişmesini istiyorum." dedi.

Okul müdürü Sadık Uzun da resim etkinliğiyle çocukların moralini yükselttiği için Arman'a teşekkür ederek, çocukların zamanla çok daha mutlu olacağına inandıklarını kaydetti.

