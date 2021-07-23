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Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

23.07.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizciler Mahallesi'ndeki İskenderun Belediyesi Garajı'nın üst bölgesinde bulunan çöplük alandan dumanların çıktığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 5 arazöz, helikopter ve yer işçisi sevk edildi.

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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