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Hatay'da demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

01.06.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde demir boruya sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Aksaray Mahallesi'nde bahçelerinde bulunan demir borudan kedi sesi geldiğini fark eden ev halkı, durumu itfaiyeye bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, testere ve demir kesme araçları kullanarak hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi yavrusu tedavi ve bakımı için Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

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