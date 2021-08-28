Hatay'da denizde erkek cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Balıkçı barınağı yakınında, denizde hareketsiz duran birini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizden çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Süleyman Yıldız'a ait kimlik çıkan erkek cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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