Hatay'da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlunu kurtarmak için suya giren baba, hayatını kaybetti.

Arsuz-İskenderun yolu üzerinde dalgakıranda oynayan Nejdet Kaynak (13), dengesini kaybederek denize düştü.

Durumu fark eden baba Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı.

Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Baba Abdulkadir Kaynak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nejdet Kaynak'ın tedavisi sürüyor.



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