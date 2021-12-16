Hatay'da depo bekçisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda deposu bekçisini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dikmece Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda gece bekçisi olarak çalışan C.Z, iş yerine gelen kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu karın bölgesinden yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

