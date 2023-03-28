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Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden çiftçiler, bahçelerinin bakımı için geri dönüyor

28.03.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar aldığı için yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Hataylı çiftçiler, bakım zamanı gelen bahçelerinde çalışmak için topraklarına dönüyor.

Hatay sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin toprağı en verimli bölgelerinden Amik Ovası'ndaki çiftçiler, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilendi.

Özellikle Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki geniş tarım arazileri ile bağ ve bahçelerle geçimini sağlayan bazı vatandaşlar, evlerinin hasar alması nedeniyle il dışında veya daha az zarar gören ilçelerdeki yakınlarının yanına yerleşti.

Şeftali, nektari, kayısı, zeytin ve üzüm bahçelerinin yanı sıra havuç, buğday, soğan, patates, maydanoz, marul, salatalık, mısır ve pamuk tarlalarında da üretim yapan çiftçiler, hasat zamanını boş geçirmemek için hazırlıklarını yapmak üzere köylerine geri geliyor.

Kırıkhan ve Hassa ilçesinde meyve bahçelerindeki ağaçların çiçek açmasıyla renk çeşitliliği yaşanan bölgeye gelen arazi sahipleri, evlerinin önüne kurdukları çadır veya konteynerlerde kalıyor.

"HALKIMIZ BUNUN DA ÜSTESİNDEN GELECEK"

Hassa ilçesi kırsal Hacılar Mahallesi'nde zeytin yetiştiriciliği yapan Mehmet Karaduman, AA muhabirine, depremlerin ardından Reyhanlı ilçesindeki yakınlarının yanına gittiğini söyledi.

Bahçesindeki çapa ve budama işlemlerinin 1 ay geciktiğini anlatan Karaduman, "Evimizde hasar var. Depremde iki yeğenim vefat etti. Toparlanmaya çalışıyoruz. Arazilerimizde yapılacak işler çok gecikti. Buraların tarımla yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Karaduman, insanların toparlanmak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, vatandaşların can derdine düşmeleri nedeniyle ikinci planda kalan tarımın yerini alabilmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçimlerinin tarım olduğunun altını çizen Karaduman, "Tüm geçimimiz toprak. Devletimiz tüm imkanlarıyla halka yardım ediyor. Erzak, yiyecek, içecek anlamında sıkıntımız yok. Geçimimiz arazi, toprak üzerine. Tarlada işlerimiz gecikti lakin insanlar toparlanmaya çalışıyor. 3 gün sürecek işimiz göç olduğu için 5 gün veya daha fazla sürecek ama halkımız bunun da üstesinden gelecek." dedi.

"BURASI BANA DEDEMDEN KALMA TOPRAK"

Afette evi ağır hasar alması nedeniyle Gaziantep'e giden Söğüt Mahallesi'ndeki çiftçilerden 78 yaşındaki Osman Arık, üzüm bağındaki işleri dolayısıyla geri döndüğünü aktardı.

Arık, depremi çok şiddetli hissettiklerini ve canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Üzüm bağında temizlik ve bakım işlemleri yaptıklarını belirten Arık, "Yolun kenarında gelen giden yesin. Burası bana dedemden kalma toprak. Buraların toprakları çok verimli." diye konuştu.

Arık, bakım yaptığı için iyi verim aldığını ifade ederek, "Yılda 2-3 ton üzüm alıyorum. Burası Hassa'nın Bağarası bölgesi ve çok üzüm yetiştirilir." dedi.

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