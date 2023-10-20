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Hatay'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı

20.10.2023 07:38 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Emek Apartmanı'nın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yıkılan, 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'yla ilgili binanın proje ve uygulama denetçisi İ.A. gözaltına alındı.

Yapı denetim firması sahibi de olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay soruşturma

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