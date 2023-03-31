Hatay'da depremde hasar almayan otel afetzedelere de ev sahipliği yaptı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda yapı çöktü, bazılarında ağır hasar oluştu.

Yıkımların yaşandığı Defne ilçesi Darmaşta Mahallesi'nde dağ eteğine kurulan "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak inşa edilen 48 odalı "Teras Aqua Park Otel"de, etrafındaki birçok yapı yıkılmasına rağmen hasar oluşmadı.

Deprem gecesi 15 kişilik kafilenin konakladığı otelin kapısı, depremin hemen ardından afetzedelere ücretsiz açıldı.

Konaklayacak yeri olmayan çocuklu ve yaşlı aileler başta olmak üzere depremzedeler 35 gün boyunca otelde misafir edildi.

HASARSIZ OLDUĞUNA DAİR RAPOR VERİLDİ

Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı otel, bir hafta önce müşterilere hizmet vermeye başladı.

Özellikle Hatay'da kamu kurumlarında çalışan görevliler, iş insanları otelde konaklıyor.

Otelin sahibi Sami Avcı, AA muhabirine, deprem günü üç çocuğunu ve eşini ağır hasar alan evinden güçlükle çıkardığını, otele geldiklerinde hasar oluşmadığını görünce şaşırdığını söyledi.

Ailesini otele yerleştirdikten sonra enkazda kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğunu anlatan Avcı, "Otelde hiçbir hasar olmadı, küçük çizik bile yoktu. Evsiz, çocuklu ailelere, yaşlılara kim talep ettiyse kapımızı açtık. 35 gün boyunca hiçbir bedel almaksızın, elimizdeki mevcut iaşe ne varsa yemeğimizi, suyumuzu paylaştık." diye konuştu.

Herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin otelde inceleme yaptığını ve hasarsız olduğuna dair rapor verdiğini kaydetti.

"BİZİ KORUYAN ŞEYLERDEN BİRİ YATAY MİMARİ"

Otelin depreme dayanıklı inşa edildiğine dikkati çeken Avcı, şunları anlattı:

"Mimarisi çok farklı, her kat ayrı bir istinat duvarıyla fore kazık sistemi üzerine oturtulmuş. Dolayısıyla bizi koruyan şeylerden biri yatay mimari. Otelin tasarımı bize ait. Depremde hiçbir sorun yaşamadık. Buraya 5-6 kilometre uzaklıkta oturuyorum, evim hasar aldı, oteli hasarsız görünce şaşırdım. Konaklama ve turizm hizmeti sunuyoruz. Bölgede ayakta kalan tek otel bizim. Talebi karşılamak adına faaliyete geçtik. Kamu kurumlarının çok ciddi ihtiyacı var."

İstihdama da katkı sunduklarını anlatan Avcı, bu süreçte herkesin birbirine sarılarak kentin ayağa kaldırılması için yaptığı çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Avcı, "Depremde bu çevrede ayakta kalan otel olmadı, bölgede hiç hasar almayan tek oteliz. Çevrede 50 civarında otel var, hepsi ya yıkıldı ya ağır hasar aldı. O gece 15 kişilik öğretmen grubu misafirimiz vardı. O sarsıntılara rağmen burunları bile kanamadan gittiler." dedi.

İşletmeler açıldıkça morallerin düzeleceğini ve başka şehirlere gidenlerin de döneceğini dile getiren Avcı, bu sayede kentin toparlanmasının daha hızlı olacağını kaydetti.

