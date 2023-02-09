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Hatay'da depremde hayatını kaybeden sözleşmeli er Kars'ta toprağa verildi

09.02.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremde hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Serdar Zehir'in (26) cenazesi, memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde İskenderun ilçesindeki ikametinde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Zehir'in cenazesi, Sarıkamış ilçesine getirildi.

Yeni Camideki cenazeye Zehir'in ailesinin yanı sıra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Serdar Zehir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akören köyü mezarlığında defnedildi.

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Kars’ta 38 köy yolu ulaşıma kapalıKars’ta 38 köy yolu ulaşıma kapalı
Anahtar Kelimeler:
deprem şehit Sarıkamış

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