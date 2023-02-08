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Hatay'da depremden yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı

08.02.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan birinin enkazından yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı.

Hatay'da depremden yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki binalardan birinin enkazında yardım çığlıkları duydu.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, titizlikle enkazı kaldırarak Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha'ya sağ olarak ulaştı.

Sedyeyle ambulansa teslim edilen anne ve kız, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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deprem İskenderun

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