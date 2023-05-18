YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da depremzede çocuklar konteyner kentteki kütüphanede kitapla buluştu

Hatay'da depremzede çocuklar konteyner kentteki kütüphanede kitapla buluştu

18.05.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentte oluşturulan kütüphane sayesinde çocuklar kitapla buluştu.

İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi'nde, Arkas Holding tarafından AFAD koordinasyonunda 260 konteynerin yer aldığı Arkas Yaşam Merkezi'nde açılan kütüphane faaliyete başladı.

Kütüphanede, Arkas Spor'un Fenerbahçe HDI Sigorta ile yaptığı maçta toplanan bağışlarla satın alınan 3 bin 500 kitap bulunuyor.

Sanat köşesi, etkinlik, söyleşi ve ders çalışma alanı bulunan "Monvere" isimli kütüphanede, 0-18 yaş arası tüm çocuk ve öğrencilerin faydalanabileceği kitaplar yer alıyor.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, yaşam merkezinde 260 konteynerde 1000 depremzedenin kaldığını söyledi.

Konteynerin yanı sıra burada kalan depremzedelerin yemek ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destekte bulunan holding yetkililerine teşekkür eden Demiryürek, çocukların açılan kütüphanede güzel vakit geçireceğini belirtti.

Konteyner kentin koordinatörü Hasan Şen de kütüphanede sadece çocuklar için değil, yetişkinlerin de okuyabileceği kitapların yer aldığını dile getirdi.

Çocukların kütüphanede güzel vakit geçirebileceğini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Kütüphane, okul dışında çocuklarımızın hem ödevlerini yapabileceği, çalışabileceği, dinlenebileceği hem de kitap okuyabileceği bir ortam haline dönüştürüldü. Burada 3 bin 500 kitap var ama ilerde bunun sayısı artırarak ödünç kitaplarla evlerde de kitap okumalarını sağlayacak ortamı oluşturacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildiHatay'da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Devrilen tırın sürücüsü çıkan yangında hayatını kaybettiDevrilen tırın sürücüsü çıkan yangında hayatını kaybetti
Tekirdağ Valisi, belediyenin konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri ziyaret ettiTekirdağ Valisi, belediyenin konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Arkas Spor konteyner kütüphane

Hatay Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:20
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:43
Yatsı
21:12

Hatay Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Zeytin eczanesi
Altinozu
Kiraz eczanesi
Altinozu
Aşkar eczanesi
Antakya-defne
Yaşam eczanesi
Antakya-defne
Büşra sarı eczanesi
Antakya-defne
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Melis eczanesi
Arsuz
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.