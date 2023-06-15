YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci

Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci

15.06.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çadır kentte kurulan okulda eğitim gören 8.sınıf öğrencileri mezun olmanın mutluluğunu aileleriyle paylaştı.

Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci

İskenderun'daki okulları Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve eğitimlerine NATO tarafından kurulan çadır kentteki Yunus Emre Ortaokulu'nda devam eden öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenci, mezuniyet sevinçlerini halaylar çekip, balon uçurarak yaşadı.

Okulun müdür vekili İnayet Sarı, AA muhabirine, depremzede öğrencilere moral olması için mezuniyet töreni düzenlediklerini söyledi.

Bugünün kendisi için önemli olduğunu ifade eden 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Tuğçe Kundakçı ise mezun olmanın buruk sevincini yaşadığını belirterek, "Keşke bu şekilde olmasaydı. Ama yine de çok eğlendik. Arkadaşlarımızla vedalaştık. Bir yandan üzüldük. Bir yandan da açıkçası mutluyum. Pek duygulanacağımı sanmıyordum ama fazla duygulandım." dedi.

Mezuniyet töreninin ardından depremzede öğrenciler, saz eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti.

Öğrenciler kep attıktan sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’ın 15 ilçesine gıda ve hijyen kolisiHatay’ın 15 ilçesine gıda ve hijyen kolisi
Dilencinin üzerinden 34 bin TL çıktıDilencinin üzerinden 34 bin TL çıktı
Afyonkarahisar’da foto saferi başlıyorAfyonkarahisar’da foto saferi başlıyor
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay öğrenci lgs

Hatay Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:41
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Hatay Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Kabakoğlu eczanesi
Altinozu
Merve eczanesi
Antakya-defne
Kunt eczanesi
Antakya-defne
Mansuroğlu eczanesi
Antakya-defne
Lokman eczanesi
Arsuz
Şifa eczanesi
Belen
Tekin eczanesi
Dortyol
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.