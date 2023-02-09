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Hatay'da enkaz altında kalan ailenin 3 yaşındaki kızı da kurtarıldı

09.02.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya'daki binanın enkazından sağ çıkarılan kişi sayısı 4'e yükseldi.

Hatay'da enkaz altında kalan ailenin 3 yaşındaki kızı da kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, oturdukları binanın enkazı altında kalan ve 3 ferdi sağ çıkarılan aileye mensup bir kız çocuğu daha kurtarıldı. Eya Haddap (3), depremden 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler, Denizde Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, Türkmenbaşı Caddesi'ndeki apartmanda kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Binanın enkazında dün başlayan ve gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler, ilk depremden 70 saat sonra bir kız çocuğuna daha ulaştı. Böylece binanın enkazından sağ çıkarılan kişi sayısı 4'e yükseldi.

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Eya Haddap (3), tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir apartmanda dün başlayan arama kurtarma çalışmalarında depremden 60 saat sonra Mulhem Al Haddap ve kardeşi Mahir Al Haddap kurtarılmıştı. Ekipler, depremin 61'inci saatinde Mulhem Al Haddap'ın kızı 8 yaşındaki Beyan Haddap'ı da bulunduğu yerden çıkarmayı başarmıştı.

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deprem Hatay kurtarma

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