Hatay'da enkazda bulunan 1 kilogram altın ile ziynet eşyası sahibine teslim edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucuları, enkaz kaldırma çalışmalarına da destek verdi.

Güvenlik korucuları, Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'nde yıkılan binanın enkazından çıkarılan çelik kasada 1 kilogram altın ile ziynet eşyası buldu.

Korucular, AFAD ve kolluk görevlileri, ziynet eşyalarını, sahibi olan depremzedeye teslim etti.

