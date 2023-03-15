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  4. Hatay'da enkazda bulunan 1 kilogram altın ile ziynet eşyası sahibine teslim edildi

Hatay'da enkazda bulunan 1 kilogram altın ile ziynet eşyası sahibine teslim edildi

15.03.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da görevlendirilen Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucuları, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında buldukları 1 kilogram altın ile ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucuları, enkaz kaldırma çalışmalarına da destek verdi.

Güvenlik korucuları, Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'nde yıkılan binanın enkazından çıkarılan çelik kasada 1 kilogram altın ile ziynet eşyası buldu.

Korucular, AFAD ve kolluk görevlileri, ziynet eşyalarını, sahibi olan depremzedeye teslim etti.

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