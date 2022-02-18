Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da ev ve camilerden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesindeki bir ev ve 3 camiden av tüfeği, iki televizyon, 19 bin 500 lira, 3 ısıtıcı, su sebili, ses cihazı ve bakır kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.C.T, M.A. ve M.M'yi operasyonla yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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